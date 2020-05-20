الطاقة النيابية: التخصيص المالي يعرقل دخول محطات جديدة لتوليد الطاقة

2020/05/20 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت لجنة النفط والطاقة النيابية، على ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية في عملية ادخال محطات توليد جديدة للطاقة الكهربائية.

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