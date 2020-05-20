حملة لجباية أجور الكهرباء وإزالة التجاوزات في كربلاء

2020/05/20 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..بعد إن طالبت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط ، المواطنين في محافظات بابل ، كربلاء ، النجف ، الديوانية ، واسط ، ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإطفاء ما يمكن إطفاءه من الأجهزة ذات الأحمال العالية خدمة للصالح العام .باشرت فرق توزيع كهرباء كربلاء ، اليوم الاربعاء، […]

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