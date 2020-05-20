شاهد بالصور: اعتقال رياضي بعد جلسة تصوير “فاضحة”مع فتاة فوق الأسطح بطهران!

2020/05/20 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوقفت السلطات الايرانية، لاعب رياضة باركور سبب ارتكابه أفعالا “سوقية”، بعد نشره صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل امرأة على أحد أسطح طهران، بحسب ما ذكرته الشرطة.وأعلن رئيس شرطة العاصمة الإيرانية، حسين رحيمي، لوكالة أنباء إسنا: “أوقفته شرطة طهران المعنية بشؤون الانترنت”.وأضاف: “نحن نعارض التصرف المنافي للقواعد […]

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