هذه الوظائف ستستمر من المنزل بعد انتهاء أزمة كورونا

2020/05/20 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في ظل جائحة كورونا الحالية التي تلقي بظلالها على مشهد سوق العمل العالمي، كان خيار العمل من المنزل خيار العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي لم يكن لديها خيار آخر تضمن به البقاء سوى تجربة العمل من المنزل لكبح جماح انتشار الوباء القاتل.وكانت النتائج غير متوقعة على نحو كبير، فما بدا حدوثه […]

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