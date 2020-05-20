كمين يطيح بأربع عناصر لخلايا داعش غربي الانبار    

2020/05/20 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… تمكنت القوات الامنية، الاربعاء، من اعتقال اربعة من ابرز عناصر خلايا عصابات داعش الاجرامية بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار.وقال مصدر أمني لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت واجب امني استهدف مناطق مختلفة من قضاء القائم وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تمكنت خلاله اعتقال اربعة من ابرز عناصر خلايا عصابات […]

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