الحلفي يلمح لغايات سياسية ومادية وراء تفجير أبراج الكهرباء

2020/05/20 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو لجنة الأمن والدفاع، النائب عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي، اليوم الأربعاء، بتأمين الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية، ملمحاً إلى وجود غايات سياسية ومادية وراء عمليات التفجير التي طالتها مؤخراً.وقال الحلفي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تكررت مؤخراً عمليات تفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية والتي تسببت بتراجع امدادات الكهرباء للعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى فضلاً عن خروج خطوط بسعات تصل إلى أكثر من 1500 ميغاواط عن العمل".وأضاف ان "هنالك جهات ترمي لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وهو ما ظهر واضحاً بعد استهداف ابراج نقل الطاقة الممتدة من إيران إلى ديالى وصولاً الى بغداد مؤخراً".ودعا الحلفي رئيس مجلس الوزراء إلى "الاهتمام بقطاع الكهرباء وجعله من أولويات العمل الحكومي حيث ان مجالات الحياة المختلفة تتعلق مباشرة بهذا القطاع الحيوي خصوصاً ونحن نعيش أيام الصيف ونشهد ارتفاعاً متزايداً في درجات الحرارة".وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في ختام بيانه "بتوفير الحماية الكافية لأبراج نقل الطاقة الكهربائية ومعالجة الخروقات الامنية المتكررة وتسيير دوريات متحركة لتأمين الابراج من أي أعمال إرهابية وتخريبية وإيقاف هذه الحوادث التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مادية جسيمة".

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