“العهد نيوز” تنشر نص كلمة الشيخ الخزعلي بمناسبة يوم القدس العالمي

2020/05/20 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر آمين عام حركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي ونصرة القضية الفلسطينية الخالدة في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها العراق ودول المنطقة العربية والإسلامية.أدناه نص كلمة الشيخ الآمين كما وردت لوكالة العهد نيوز: بسم الله الرحمن الرحيم يَمُرّ عَلينا يَومُ القُدس […]

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