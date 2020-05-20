المالية النيابية: لا درجات وظيفية في موازنة 2020

2020/05/20 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن غياب الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وفيما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تأمين رواتب الموظفين، لفتت الى ان الموازنة التي ستقدم تختلف عن الموازنة التي اعدت في زمن عادل عبد المهدي.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء سيقدم مشروع موازنة لسنة 2020 يختلف عن الموازنة السابقة التي أعدها مجلس الوزراء لحكومة عادل عبدالمهدي"، مشيرا الى انها اعدت "بما يتناسب وينسجم مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الموازنة التي يعمل عليها مجلس الوزراء ستكون خاصة ونصف سنوية للتصدي للتحديات المنبثقة من الأزمة الاقتصادية وباء فيروس كورونا".

وبين الصفار، أن "موازنة 2020 تخلو من الدرجات الوظيفية"، مؤكدا على "ان الحكومة تعمل حاليا على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الحماية الاجتماعية بسبب العجز المالي وانخفاض أسعار النفط".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت الماضي، عن نسبة عجز "غير مسبوقة" في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2020، مشيرة الى أنه يقدر بـ"69" تريليون دينار عراقي.

يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر من جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

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