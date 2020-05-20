2020/05/20 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقال الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء انه تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩).– سجلت مختبرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3 وفيات و113 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3 وفيات و113 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).