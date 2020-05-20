2020/05/20 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تورط مدافع نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سيرج أورييه، مع السلطات البريطانية، بسبب قصة شعر خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو، خلال إجراءات تخفيف قيود كورونا التي اقرتها الحكومة مؤخراً تمهيداً لإعادة فعاليات الدوري.وكان مدافع توتنهام الإنجليزي أورييه، قد نشر صورة للتسريحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام يتمرد،،قصة شعر تورط مدافع بانتهاك قوانين بريطانيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام يتمرد،،قصة شعر تورط مدافع بانتهاك قوانين بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).