العراق يسجل رقما مرتفعًا باصابات كورونا.. والبصرة تعود للمؤشر المرتفع

2020/05/20 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت وزارة الصحة تسجيل 113 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما دخلت البصرة بقفزة جديدة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩).واضافت انه ” […]

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