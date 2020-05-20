بايرن ميونيخ يجدد عقد حارسه

2020/05/20 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارسه مانويل نوير البالغ 34 عاما لمدة موسمين جديدين، بعد شوط طويل من المفاوضات.وكان من المفترض أن ينتهي عقد نوير مع البايرن بنهاية الموسم المقبل، قبل أن ينجح النادي البافاري في الإبقاء عليه حتى صيف 2023.وقال كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، تعليقا على تجديد عقد نوير: "بايرن ميونخ سعيد للغاية ومرتاح لأن مانويل مدد عقده حتى 30 حزيران 2023، هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقائدنا".من جانبه علق نوير، قائلا: "في أسابيع الإغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ قرار، لأن لا أحد كان يعرف إن كانت الأمور ستستمر مع كرة القدم في البوندسليغا أو لا ومتى وكيف".وأضاف: "كان من المهم بالنسبة لي أن أستمر في العمل مع مدرب حراس المرمى، الآن وبعد استئناف الموسم، أتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وأشعر براحة شديدة وأنا هنا".يذكر أن نوير والملقب بـ"الاخطبوط" قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ عام 2011، قادما من شالكه الألماني.

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