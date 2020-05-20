التميمي : لا استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر ايار الحالي

2020/05/20 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت عضو اللجنة المالية النيابية ، ماجدة التميمي ، اليوم الاربعاء ، بانه لا يوجد اي توجيه رسمي لحد الان باستقطاع في رواتب الموظفين وسيتم صرف كامل رواتب ومستحقات الموظفين لشهر ايار.وقالت التميمي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ، بانه "لا يوجد اي توجيه رسمي لحد الان باستقطاع في رواتب الموظفين وسيتم صرف كامل رواتب ومستحقات الموظفين لشهر ايار".واضافت " نحن متابعين بشكل تفصيلي وبشكل يومي مستحقات المتعينين الجدد في وزارة التربية فضلا عن موضوع المحاضرين المجانيين والاجور اليوميين والعقود بشكل عام".

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