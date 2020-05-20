150 شخصية عربية معروفة يطالبون الكيان الصهيوني باطلاق سراح السجناء السياسيين

2020/05/20 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … طالبت 150 شخصية معروفة في العالم العربي بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الصهيونية والسجناء السياسيين من السجون في الدول العربية ، مشيرين إلى أن جائحة فايروس كورونا أثناء السجن بأنه عقاب مزدوج.ونقلت صحيفة ميدل إيست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ الشخصيات العربية تتكون من دبلوماسيين وصحفيين وفنانين وأكاديميين […]

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