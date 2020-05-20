رجل يفتح النار على عائلة ويحدث مجزرة في العراق

2020/05/20 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفاد مصدر أمني بأن رجلاً فتح النار على أسرة طليقته فقتل 5 من أفرادها جراء خلاف عائلي في محافظة ذي قار.وقال المصدر للمستقلة اليوم الاربعاء ، إن “خمسة أشخاص من عائلة واحدة في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار لقوا حتفهم على خلفية خلاف عائلي بين طليق وأهل زوجته”.وأوضح أن “الطليق فتح […]

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