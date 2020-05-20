كوردستان تتحدث عن عمليات استثمار بموجب الحاجة والمصلحة العامة

2020/05/20 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 20 أيار (مايو) 2020، على اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار في إقليم كوردستان.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث إزاء الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان وسبل تعزيز عملية الاستثمار.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومة إقليم كوردستان تسعى لإرساء بُنية اقتصادية متينة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

كما سلط الاجتماع الضوء على مسودة القانون الجديد للاستثمار والتي من المزمع أن تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وفي ختام الاجتماع، تم التشديد على أن يكون الاستثمار في إقليم كوردستان بموجب احتياجات الإقليم وبما يراعي المصلحة العامة.

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