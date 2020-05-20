2020/05/20 | 19:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسمح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 حزيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسمح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).