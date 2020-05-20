أورسون ويلز ساحر السينما الذي لا يعوض - جواد بشارة

2020/05/20 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة أورسون ويلز Orson Welles ساحر السينما الذي لا يعوضكان من حسني حظي أنني عاصرت نحو عقد من الزمن ونيف حضور الفنان اللغز المبدع والمجدد اورسون ويلز الذي تعرفت على عالمه وأفلامه في صالات العرض الباريسية والسينماتيك وكتاب أندريه بازان المكرس له والمقابلات التي نشرتها المجلات السينمائي الفرنسية المتخصصة كبوزتيف وكاييه دي سينما وغيرها.



كنت اخاف الاقتراب منه كان يرهبني ويسحرني لأنه كان الأستاذ والمع ......





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