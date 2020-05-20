2020/05/20 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة تثير قدرة المدارس على تطبيق بروتوكول التدابير الصحية أسئلة كُثر وتستأثر كل الاهتمامات.



في كل مكان، شهدت مصالح التعليم الوطني برمتها تعبئة على جميع الأصعدة سعيا إلى تنفيذ القرارات المتخذة على أعلى المستويات، دون وعي بما تستبعه محلياً.



وهي تركز على امكانية إعادة فتح أبواب المدراس على مدى بضعة أسابيع في أيار/مايو-حزيران/ويونيو، غير آبهة بالظروف الصحية الأساسية.



أدى اجتماع المدرسين في مدرسة اعدادية با ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («مدرسة الثقة» أم «المدرسة المسيئة»؟ بقلم، جاكس بيركود ، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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