الحب في زمن الكورونا .. وفيك إنطوى العالم الأكبر (5) - جعفر المظفر

2020/05/20 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر 1- دعونا نتفلسفالثابت علميا أن الإنسان يستعمل عشرة بالمئة فقط من دماغه أما الباقي فيظل خارج الخدمة.



لو حدث وأن بدأت عملية تلك الأجزاء المعطلة من دماغ الإنسان في النشاط فستتسع دائرة معلومات الإنسان كثيرا لتغطي مجمل صنوف المعرفة حول الكون بما يتناسب وحجم التشغيل, فإن شمل التشغيل الدماغ بأكمله فستكون للإنسان القدرة على إستحضار الكون في دماغه لكي يغيب في نهاية الأمر هو ذاته في الكون.



كيف : تتضاعف ......





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