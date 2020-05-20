العراق يشخص ١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات

2020/05/20 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، تشخيص ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا في العراق من اصل اكثر من ١٠٠ اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، ”تم فحص (٥٩٤٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩).





- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٧

مدينة الطب: ١٢

البصرة: ٢٤

النجف: ٢

السليمانية: ٩

اربيل : ٨

كربلاء: ١

كركوك: ١

واسط: ٢

بابل: ١

ذي قار: ٣

صلاح الدين: ١

- الشفاء: ٧٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦

بغداد / الكرخ: ٢٥

مدينة الطب: ٥

البصرة: ٦

كربلاء: ١٧

كركوك: ٥

ميسان: ٨

- الوفيات : ٣ حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٧٢٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨

الراقدين الكلي: ١١٥٢

مجموع الوفيات: ١٣٤

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