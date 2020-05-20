الساعدي يكشف عن عمليات نوعية مرتقبة ضد داعش

2020/05/20 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا عصابات داعش....

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