رئيس حكومة إقليم كوردستان يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار

2020/05/20 | 19:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع اليوم - صورة: KRG

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