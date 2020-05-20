5 مشروبات تحميك من حرارة الصيف

2020/05/20 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يحتاج الجسم إلى السوائل خصوصا خلال فصل الصيف، الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة، والتي تسبب الجفاف للكثير.ونصح تقرير نشره موقع “فوود” بعدم إهمال تناول السوائل وتحديد العصائر الطبيعية، مع دخول فصل الصيف وزيادة الرطوبة الشديدة.وأكد التقرير على شرب المياه والإكثار من تناول العصائر الطبيعية والمشروبات التي تحمي الجسم من حرارة الصيف، […]

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