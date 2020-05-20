2020/05/20 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة في النجف تقرر غلق المحافظة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في النجف تقرر غلق المحافظة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في النجف تقرر غلق المحافظة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).