دراسة: مرض مزمن يزيد نسبة الوفاة بكورونا 3 مرات ونصف

2020/05/20 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة لقطاع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن "ثلث الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص مصابين بمرض السكري"، فيما بينت أن "السكري من النوع 1 هو أخطر بالنسبة لمرضى كورونا من السكري من النوع 2".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن "المرضى المصابين بالسكري يشكلون ما نسبته 32 بالمائة من الوفيات بالمستشفيات نتيجة الفيروس التاجي"، بارتفاع قدره 26 بالمئة عن الدراسات السابقة.

وكشفت الدراسة أن البريطانيين المصابين بالنوع الأول من مرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة ثلاث مرات ونصف إذا أصيبوا بالفيروس التاجي، مقارنة بالمصابين بالسكري من النوع الثاني الذين يواجهون ضعف الخطر".

وحلل الباحثون بيانات نحو 24 ألف حالة وفاة بمرض كورونا في المستشفيات.

ويقول الخبراء إن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، ومشاكل في السيطرة على مستويات السكر في الدم كانوا في خطر أكبر بشكل خاص.

ونقلت "صن" عن الباحث الرئيسي، البروفيسور جوناثان فالابهجي قوله إن "هذه أخبار مثيرة للقلق".

وفي بريطانيا، يعاني نحو 4.7 مليون شخص من السكري، مما يمثل نحو 7 في المائة من السكان.

ويحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يفقد الجسم القدرة على معالجة السكر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الوزن وسوء نمط الحياة.

أما داء السكري من النوع 2 فهو حالة مناعية ذاتية حيث يهاجم الجسم ويقتل الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

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