تعمل بملابسها الداخلية.. معاقبة ممرضة روسية في قسم كورونا

2020/05/20 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

عاقبت إدارة مستشفى في روسيا ممرضة لديها بعدما انتشرت لها صور وهي تؤدي عملها ولكن بملابسها الداخلية وفوقها ملابس واقية.

الممرضة التي تعمل في القسم الخاص بالتعامل مع حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى تولا الذي يبعد نحو 100 ميل جنوب العاصمة موسكو انتشر لها صور على شبكة الإنترنت، وفق موقع ديلي ميل.

ورغم عدم شكوى أي من المرضى من الهيئة التي ظهرت بها الممرضة، إلا أن إدارة المستشفى كان لها رأي آخر، معتبرين أنها لم تمتثل لمتطلبات الملابس الطبية.

الممرضة التي لم تذكر اسمها وهي في العشرينيات من عمرها، قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد، حيث ترتدي الملابس الواقية فوق ملابس التمريض.

وبررت أنها لم تكن تعرف بأن ملابس الوقاية شفافة لهذه الدرجة، حيث كانت تعتقد أنها لن تظهر ما تحتها.

السلطات الصحية في الإقليم الذي تعمل بها الممرضة قالت إنها فرضت عليها عقوبة تأديبية بعد انتهاكها للزي الرسمي، من دون توضيح ماهية العقوبة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المرضى قوله إنه لم يكن هناك أي اعتراض على ملابس الممرضة في جناح الرجال، رغم أن البعض شعر بالحرج.

ودعم البعض ما قامت به الممرضة، مشيرين إلى أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة المستشفى التي تتركهم يعملون في ظروف غير مواتية، حيث لا يوجد تهوية مناسبة أو تكييف يخفف عنهم أعباء ملابس الوقاية التي يرتدونها.

وارتفعت أعداد الإصابات في روسيا إلى قرابة 300 ألف شخص، فيما تقارب حصيلة الوفيات 3000 وفاة وسط تشكيك من بعض الخبراء.

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة لقطاع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن "ثلث الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص مصابين بمرض السكري"، فيما بينت أن "السكري من النوع 1 هو أخطر بالنسبة لمرضى كورونا من السكري من النوع 2".

وقالت

بغداد اليوم - كردستان

أكد وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي، الاربعاء (20 آيار 2020)، أن مستوى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في الاقليم تراجع بشكل كبير وملفت ما أدى الى ظهور اصابات جديدة، فيما دعا الحكومة الاتحادية في طلب

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، استئناف العمل في فرعي الحبيبية وحي الرافدين بعد ظهور نتائج الفحص سلبية.

وذكر أعلام المصرف، في بيان، أن الاخير "أعلن مباشرة فرعي حي الرافدين والحبيبية بالعمل واستقبال الزبائن اعتبارا من يوم الغد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعمل بملابسها الداخلية.. معاقبة ممرضة روسية في قسم كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعمل بملابسها الداخلية.. معاقبة ممرضة روسية في قسم كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).