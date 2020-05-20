2020/05/20 | 19:14 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو أن قضية سد #إليسو التُركي، كُتبَ لها أن تتجدّدَ وتطفو إلى السطح كل صيف.
هذه هي السنة الثالثة تتابُعاْ التي يتجدّد فيها ملف السد في موسم الصيف.
السد التُركي، له ما له لـ #تركيا،…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُجدّداً: سد “إليسو” التُركي يُهدّد العراق بالعطش) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذه هي السنة الثالثة تتابُعاْ التي يتجدّد فيها ملف السد في موسم الصيف.
السد التُركي، له ما له لـ #تركيا،…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُجدّداً: سد “إليسو” التُركي يُهدّد العراق بالعطش) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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