مُجدّداً: سد “إليسو” التُركي يُهدّد العراق بالعطش

2020/05/20 | 19:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن قضية سد #إليسو التُركي، كُتبَ لها أن تتجدّدَ وتطفو إلى السطح كل صيف.هذه هي السنة الثالثة تتابُعاْ التي يتجدّد فيها ملف السد في موسم الصيف.السد التُركي، له ما له لـ #تركيا،…

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