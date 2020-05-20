جريمة مروعة تهز ذي قار.. مصدر امني لـ”العهد نيوز”: محامي قتل عائلته وأصاب افراد من عائلة زوجته

2020/05/20 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشف مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن حصول جريمة مروعة، في قضاء الإصلاح، بعد أن قام شخص يعمل محامي بقتل عائلته وأصابة عدد من أفراد زوجته، بينهم أطفال أثنين.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن ” قام أحد المحامين في محافظة ذي قار بإطلاق النار على أطفاله وعلى أفراد […]

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