شاهد: نائب سابق يتدخل لكسر الحظر المناطقي في أولى أيامه: منطقتنا خالية من كورونا!

2020/05/20 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً تظهر النائب السابق حيدر الملا وهو يشرف على “تسهيل الخروج والدخول” في منطقة العامرية غرب بغداد.وذكر منشور على فيسبوك ان “القيادي في حزب “تقدم العامرية” حيدر الملا، أشرف على عملية تسهيل دخول وخروج أهالي منطقة العامرية في مدخل شارع العمل الشعبي”.وقال […]

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