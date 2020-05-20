حكومة كردستان تبحث الأزمة المالية وتفعيل الاستثمار في الإقليم

2020/05/20 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث المجلس الأعلى للاستثمار في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم، ومسودة قانون الاستثمار الجديد.وذكرت رئاسة حكومة الإقليم، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدداً من الوزراء المعنيين، جرى التباحث إزاء الوضع المالي الراهن في الإقليم وسبل تعزيز عملية الاستثمار".وقال بارزاني خلال الاجتماع، إن "حكومة إقليم كردستان تسعى لإرساء بُنية اقتصادية متينة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة".وسلط الاجتماع الضوء على مسودة القانون الجديد للاستثمار والتي من المزمع أن تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.وفي ختام الاجتماع، تم التشديد على أن يكون الاستثمار في إقليم كردستان بموجب احتياجات الإقليم وبما يراعي المصلحة العامة.

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