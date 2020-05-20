سائقو الشاحنات ينقلون كورونا الى داخل الاردن

2020/05/20 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في بيان ، انه تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. واضاف إن "إجمالي عدد السائقين المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المملكة حتى اليوم بلغ 113 سائقا، منهم 47 أردنيا".وأوضح أن من "بين الحالات الجديدة توجد 7 حالات لعائلة واحدة أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأحد السائقين المصابين".وذكر الوزير الأردني أن "الحالات الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية إلى 678 حالة".

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