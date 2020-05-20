محام عراقي يرتكب

2020/05/20 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن "محاميا من محافظة ذي قار قام بقتل وإصابة ثمانية أشخاص من بينهم ابنته"، بإطلاق النار عليهم بعد مشاكل عائلية.

وقال موقع "ناس" إن ابنة المحامي، وعمرها عامان، قتلت في الحادث، وكذلك والد زوجته وأختاها وأخوها".

ونقل الموقع عن مصادره إن "خلافاً حدث بين محامٍ وزوجته، ذهبت الأخيرة في إثره إلى منزل أهلها في قضاء الإصلاح، وتبعهم المحامي الذي يسكن في حي سومر وسط الناصرية مع ابن عمه إلى منزل ذوي زوجته في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وفتح النار على العائلة وقتل خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة".

وتابعت المصادر، أن "زوجة المحامي مصابة بأربعة إطلاقات نارية وحالتها خطرة جداً، بالإضافة إلى إصابة ابنته (الأخرى) وأخت زوجته أيضاً بإطلاق النار".

وأشارت المصادر إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، وتم تعميم اسمه واسم ابن عمه وأوصافهما على السيطرات الداخلية والخارجية".

وفي بداية مايو، أعلنت شرطة محافظة ذي قار العراقية، اعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب "مجزرة" في مجلس عزاء في منطقة بجنوبي المحافظة، العام الماضي، مبينة أن المتهمين هم أب وابنه وقريب لهما.

ووفقا لمصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية عراقية، فإن "المتهمين قاموا بقتل خمسة أشخاص العام الماضي بعد مشاجرة تتعلق بحضور مجلس عزاء في منطقة كرمة بني سعيد"، مضيفة أن "من بين القتلى ضابطين شقيقين برتبة مقدم ورائد، كما أصيب أربعة أشخاص آخرين في الحادث".

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