2020/05/20 | 19:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال أقل من شهر، ظهر رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” في 3 فيديوهات مطوّلة يشرح فيها ما أسماه “الظلم” الذي حل عليه، ويبعث برسائل مبطنة مفادها «لن أنسحب من المشهد».في حين كان الرد الرسمي…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسماء الأسد تضرب بيد المخابرات ورامي مخلوف يستنجد بفيسبوك… فمن يربح؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسماء الأسد تضرب بيد المخابرات ورامي مخلوف يستنجد بفيسبوك… فمن يربح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).