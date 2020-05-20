صحة الرصافة توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والعدد التراكمي يقترب من الألف

2020/05/20 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الأربعاء، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مبينا أن العدد التراكمي للإصابات في الرصافة ارتفع الى 886 إصابة،.وقال الساعدي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “صحة الرصافة سجلت 32 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 21 اصابة بمدينة الصدر موزعة على المحلات 544، 541، 575، 521، 567، […]

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