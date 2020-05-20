2020/05/20 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، حيث صعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” فوق مستوى 36 دولارا للبرميل.وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.01% إلى 36.04 دولار للبرميل.في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.82% إلى 33.18 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.وتستمر موجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تصعد بنحو 4% وبرنت يتجاوز الـ 36 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تصعد بنحو 4% وبرنت يتجاوز الـ 36 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).