نواب البصرة يستضيفون المحافظ بمكتب البرلمان بالمحافظة بعد العيد

2020/05/20 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن نواب البصرة، الاربعاء، عن عزمهم استضافة المحافظ اسعد العيداني بمكتب مجلس النواب في المحافظة وفتح ملفات تتعلق بمديريتي التربية والصحة بعد العيد.وقال النائب عن البصرة بدر الزيادي لـ/المعلومة/ ان “العديد من الدوائر الخدمية في المحافظة غابت عنها الرقابة بعد حل مجلس المحافظة مما دفع بنواب البصرة الى تفعيل دورهم من خلال مراقبة […]

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