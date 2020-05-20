كورونا.. أول حالتين بطوزخوروماتو وإصابة طبيبين في ذي قار

2020/05/20 | 19:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل قضاء طوزخورماتو، يوم الاربعاء، إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى، فيما شخصت ذي قار إصابة طبيبين اثنين.

وقال قائممقام قضاء طوزخوروماتو في تصريح للصحفيين ان حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلهما في طوزخورماتو، لافتا الى انها المرة الاولى التي يتم فيها تسجيل اصابة بالمرض في القضاء.

ويعد قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين من المناطق المتنازع عليها بيا اربيل وبغداد ويسكنها خليط سكاني من الكورد والعرب والتركمان.

وفي ذي قار، أفاد مصدر طبي باصابة طبيبين بفيروس كورونا، فيما اشار الى انهما من ضمن العاملين في وحدة العزل في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز "ان طبيبا مقيما و طبيبة مقيمة تقدما الى الفحص فظهر انهما مصابان بفيروس كورنا المسبب لمرض كوفيد ١٩" ، مشيرا الى ان "الطبيبين المصابين هما من العاملين ضمن وحدة العزل في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية".

واضاف انه "وفي ضوء الاصابة جرى اتخاذ الاجراءات الوقائية لدى العاملين مع الطبيبين والملامسين لهما"، منوها على ان العاملين برفقة الطبيبين اخضعوا الى فحوصات سريرية للتأكد من سلامتهم من التعرض للاصابة.

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