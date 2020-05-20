بالوثيقة: وزير التعليم العالي يوجه بانهاء تكليف رئيس جامعة واسط

2020/05/20 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي نبيل كاظم، الاربعاء، بانهاء تكليف رئيس جامعة واسط.

ونص أمر وزاري صادر من وزير التعليم، على انه "وجه بانهاء تكليف رئيس جامعة واسط الدكتور (حسام مجيد حميد) من مهام تسيير اعمال وادارة الجامعة".

ويضيف، أنه "تقرر تخويل الدكتور (مازن حسن جاسم هاشم الحسني) التدريسي في التربية البدنية وعلوم الرياضة بمهام رئيس الجامعة وتسيير اعمالها لحين استكمال اجراءات التكليف الاصولية".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي د.



حسن التميمي ، الاربعاء 20-5-2020، عن إجراءات حازمة لتطويق فيروس كورونا في بغداد التي تسجل اعلى الاصابات بالفيروس منذ اسبوعين فيما اوضح الموقف بشأن تعيينات مقر الوزارة التي اطلقت سابقاً فضلاً

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل الحالات المصابة بكورونا، في الوقت الذي اعلنت فيه دائرة صحة ميسان تماثل 8 حالات مصابة بالفيروس للشفاء.

وذكر بيان صادرة عن صحة ذي قار، ان " نتائج الفحص المختبري لمخ

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (20 أيار 2020) تسجيل 3 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 محافظة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها فحصت "5947 نموذجا، في المختبرات المختصة في العراق كافة، لهذا اليوم، وبذلك يكون

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