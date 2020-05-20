بعد تسجيلها 32 اصابة اليوم بكورونا.. صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/20 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الاربعاء 20-5-2020، تفاصيل الحالات الـ 32 المؤكد اصابتهم اليوم بفيروس كورونا وتوزيعها الجغرافي.

وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت 32 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 21 اصابة بمدينة الصدر موزعة على المحلات 544، 541، 575، 521، 567، 536، 538، 512، 551، 448، 526، وقطاعي 67 و 70".

واضاف انه "من بين الاصابات الاخرى اصابتين في البلديات ضمن محلة 732 واصابتين في العبيدي الزراعية والعبيدي كفاءات و 6 اصابات موزعة بواقع اصابة واحدة في كل من القاهرة محلة 322والزعفرانية محلة 958 و الشعب المنطقة الزراعية والشعب حي البنوك وبغداد الجديدة محلة 719 والكرخ من البياع فضلا عن تشخيص اصابة خلال المسح الميداني لقطاع النهروان في مجمع بسماية".

وافاد الساعدي بان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 886 توفي منهم 35 للاسف فيما اكتسب الشفاء 407 ومتبقي قيد العلاج 444 يتلقون العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية في مستشفيات الحجر الصحي".

واوضح انه "تم اجراء عمليات مسح ميداني شملت اغلب مناطق الرصافة فضلا عن اطلاق اكبر حملة رصد وبائي في مدينة الصدر للتحري عن الاصابات بالتزامن مع انطلاق الحظر المناطقي "، داعيا المواطنين الى "تحمل المسؤولية والتعاون من خلال الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالحظر المعلن المحدد لتفادي انتشار الفيروس بشكل واسع".

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