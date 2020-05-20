2020/05/20 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس نادي خيتافي المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، الغطاء عن قصة "غريبة"، حين كان على وشك التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رئيس خيتافي، أنخيل توريس، إنه كان على بعد خطوات قليلة، من إتمام التعاقد مع ميسي، ومدرب برشلونة السابق، بيب غوارديولا، وفقا لصحيفة "ماركا".

وقال توريس: "عندما كان ميسي في موسمه الأول أو الثاني، مع الفريق الأول لبرشلونة، اقتربنا جدا من التعاقد معه بنظام الإعارة".

وأضاف: "في النهاية، رفض فرانك رايكارد (مدرب برشلونة وقتها) ذلك".

وقال توريس إنه كانت تربطه علاقة وثيقة برئيس برشلونة المعروف وقتها، خوان لابورتا، وحاول أن يجني ثمار العلاقة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وكشف توريس أن خيتافي، كان قريبا أيضا من التوقيع مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في نفس الفترة.

وقال توريس: "كانت هناك مفاوضات بإجراء صفقة تبادل، بانتقال مدرب خيتافي وقتها مايكل لاودروب إلى برشلونة، مقابل حصول خيتافي على غوارديولا".

يذكر أن لاودروب أسطورة سابق لبرشلونة، وتربطه علاقة قوية بالإدارة هناك، كما أن لابورتا لم يكن مقتنعا تماما بغوارديولا وقتها، وفقا للصحيفة.

ولكن إدارة برشلونة أقنعت لابورتا باختيار غوارديولا ليكون خليفة رايكارد في 2008، وهو ما تم، ليقود غوارديولا النادي الكتالوني لتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا، والعديد من الألقاب المحلية.

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