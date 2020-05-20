وزارة الصحة تعلن تسجيل 113 اصابة بكورونا في العراق

2020/05/20 | 19:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل 113 إصابة بالفيروس و72 حالة شفاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه “تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية

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