بالوثيقة.. إنهاء تكليف رئيس جامعة واسط واستبداله بآخر

2020/05/20 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف رئيس جامعة واسط الحالي، وتعيين آخر بدلاً عنه.وبحسب أمر وزاري اطلعت "كلكامش برس" على نسخة منه، فقد أمر عبد الصاحب بإنهاء تكليف رئيس جامعة واسط الدكتور حسام مجيد حميد، من مهام تسيير اعمال وادارة الجامعة.وقرر تخويل التدريسي في التربية البدنية وعلوم الرياضة، الدكتور مازن حسن الحسني، بمهام رئيس الجامعة وتسيير اعمالها لحين استكمال اجراءات التكليف الاصولية.

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