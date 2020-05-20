في كركوك..

2020/05/20 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأودى حادث سير في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بحياة أربعة أطفال، إثر سقوط سيارة الأجرة التي كانت تقلهم مع والدتهم في مشروع ماء بقضاء داقوق، ولم يتم العثور على جثثهم التي جرفتها المياه.وذكرت وسائل إعلام كردية أن الحادث وقع صباح اليوم على الطريق الرئيس بين مدينة كركوك وقضاء داقوق، حيث استقلت الأم مع أطفالها الأربعة من أهالي قرية "دويدان" سيارة أجرة نوع "سايبا"، متوجهة لزيارة أهلها في مدينة كركوك وشراء الاحتياجات المقترنة بما اعتادت عليه العوائل قبل حلول العيد.وحين وصلت السيارة إلى مشروع ماء في داقوق، انحرفت عن الطريق وسقطت في المشروع لينجو السائق والأم لكن الأطفال الأربعة وهم: بيداء فائق موفق 12 سنة، وعمار فائق موفق 10 سنوات، وشهد فائق موفق 8 سنوات، وكرار فائق موفق 7 سنوات، لم تكتب لهم النجاة وجرفت مياه المشروع جثثهم.وأوضح شاهد كان متواجداً ساعة وقوع الحادث، أن "الأم طفت على سطح الماء فهرع اثنان من شباب المنطقة وأنقذاها، في حين تمكن سائق السيارة من الصعود فوق سيارته، وبعد إنقاذهما، تم نقلهما إلى المستشفى".وتتواجد فرق الدفاع المدني والغواصين في موقع الحادث، للبحث عن الأطفال المفقودين.

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