"قَصّة شعر" تورط لاعب بإنتهاك قوانين بريطانيا

2020/05/20 | 19:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تورط مدافع نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سيرج أورييه، مع السلطات البريطانية، بسبب قصة شعر خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو، خلال إجراءات تخفيف قيود كورونا التي اقرتها الحكومة مؤخراً تمهيداً لإعادة فعاليات الدوري.وكان مدافع توتنهام الإنجليزي أورييه، قد نشر صورة للتسريحة على إنستغرام وهو يتباهى بها، ما استدعى فتح تحقيق بعدم التزامه وخرقه تعليمات التباعد الاجتماعي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وقال النادي له “إننا نحقق في الظروف وسنتعامل مع الحادث بالشكل المناسب”.وسبق لتوتنهام تحذير مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.والتقطت صور لمورينيو مع الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب، واعترف مورينيو بأنه ارتكب خطأ وتقدم باعتذار.

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