2020/05/20 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، بان ايرادات الدولة النفطية لاتسد20% من مخصصات رواتب الموظفين في حال بقاء اسعار النفط للأشهر المقبلة.وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “الدولة العراقية تعيش بأزمة كبيرة مالية لسببين الاول عدم اقرار الموازنة والثانية انخفاض اسعار النفط والية معالجة انخفاض الاسعار لمعالجة وتامين وراتب الموظفين للأشهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ايرادات النفط لاتسد 20% من رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: ايرادات النفط لاتسد 20% من رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).