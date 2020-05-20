هددوا بـ «حرق الأخضر واليابس» من أجل “مخلوف” فاعتقلهم الأمن السوري باللاذقية

2020/05/20 | 20:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية والقضائية المتخذة ضد رجل الأعمال “رامي مخلوف”، تواصل أجهزة الأمن السورية بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية، حملتها الأمنية ضد العاملين في مؤسساته وأنصاره في الساحل السوري.وقامت قوات الأمن السوري باعتقال…

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