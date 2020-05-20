2020/05/20 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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البنك المركزي يعلن اطلاق المنحة المخصصة للمتضررين من فايروس كورونا

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