2020/05/20 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

(( صحفي))

استنادا الى قرار مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للمتضررين من فايروس كورونا، يُعلن البنك المركزي العراقي المباشرة بإطلاق هذه المنح من خلال شركات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال.وقد بدأت شركات الهاتف النقال بفتح المحافظ للمواطنين المشمولين بمنحة الطوارئ لصرفها من خلال إيداعها مباشرة في تلك المحافظ، حيث سيتم الصرف من منافذ تلك الشركات المنتشرة في عموم البلاد.



وسوف "لن يتحمل" المستفيد من المنحة أية كلف عن ايداع او سحب المبالغ المخصصة له.

البنك المركزي العراقي المكتب الإعلامي ٢٠ أيار ٢٠٢٠

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الأربعاء (20 أيار 2020) تفاصيل 17 حالة مصابة بفيروس كورونا، سجلت في رقعتها الجغرافية.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنها سجلت "اصابتين في شاطئ التاجي/ شارع الزوراء/ بساتين طي، وسبع اصابات في حي العامل 8

بغداد اليوم- كركوك

اوضحت دائرة صحة كركوك، الاربعاء، تفاصيل حالة الاصابة المؤكدة التي سجلتها هذا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود ان نوضح لمواطني محافظتنا الاعزاء ان الحالة المسجلة اليوم بفايروس كورونا

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي د.



حسن التميمي ، الاربعاء 20-5-2020، عن إجراءات حازمة لتطويق فيروس كورونا في بغداد التي تسجل اعلى الاصابات بالفيروس منذ اسبوعين فيما اوضح الموقف بشأن تعيينات مقر الوزارة التي اطلقت سابقاً فضلاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك المركزي يعلن المباشرة باطلاق منحة المتضررين من حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك المركزي يعلن المباشرة باطلاق منحة المتضررين من حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).