صحة الكرخ توضح تفاصيل 17 حالة مصابة بكورونا سجلت في دوائرها اليوم

2020/05/20 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الأربعاء (20 أيار 2020) تفاصيل 17 حالة مصابة بفيروس كورونا، سجلت في رقعتها...





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